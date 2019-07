Manchester City haalt de miljoenen boven spelverdeler: Rodri komt over van Atlético

Manchester City heeft een nieuwe spelverdeler: Rodri. De club van Kevin De Bruyne neemt de 23-jarige Spaanse international over van Atlético Madrid. Dat maakte de La Liga-club zelf bekend. De Engelse kampioen betaalt de afkoopclausule van 70 miljoen euro voor Rodri, die afgelopen zomer voor 25 miljoen euro overkwam van Villarreal.

Rodri (voluit: Rodrigo Hernández Cascante), die intussen zeven keer voor de Spaanse nationale elf uitkwam, moet het alternatief voor Fernandinho worden. De 34-jarige Braziliaan gaat namelijk het laatste jaar van zijn contract in bij de Cityzens. Met zijn 70 miljoen is Rodri meteen de op één na duurste aankoop ooit van City. Enkel De Bruyne was in 2015 duurder met 76 miljoen.

El Manchester City deposita en LaLiga el importe de la cláusula de rescisión de Rodrigo, que extingue de forma unilateral su contrato con nuestro club.

Bij Atlético mikken ze intussen op Marcos Llorente als vervanger voor Rodri. Die kwam voor 40 miljoen euro over van stadsrivaal Real Madrid. De club van Diego Simeone liet deze zomer ook onder andere Diego Godin vertrekken naar Inter en ziet Antoine Griezmann naar alle waarschijnlijkheid naar FC Barcelona gaan.