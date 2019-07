Politie roept gedupeerde leveranciers van fiascofestival Vestiville op om zich te melden

De politie van Lommel doet via haar sociale media-kanalen een oproep aan alle leveranciers van het afgelaste Vestiville Festival om zich bij hen te melden. “Dit ter vrijwaring van hun rechten en de noden van het verdere onderzoek”, aldus het bericht dat onder meer via Facebook verspreid werd.

Burgemeester Bob Nijs verbood vrijdag dat het festival de deuren zou openen omdat de veiligheid van de bezoekers en de artiesten niet gegarandeerd kon worden. De organisatoren besloten daarna om het hele festivalweekend af te lasten, dit terwijl al een duizendtal bezoekers voor de toegangspoorten stonden.

Om die menigte op te kunnen vangen en de uittocht ordentelijk te laten verlopen, vroeg de burgemeester aan verschillende leveranciers om voeding, materiaal, elektriciteit en water voor douches en toiletten te blijven voorzien. Om deze gemaakte kosten, samen met de geleden imagoschade te recupereren, stelde het stadsbestuur zich reeds burgerlijke partij tegen de drie organisatoren van Vestiville. Het stadsbestuur hoopt zo ook inzicht te krijgen in het strafdossier.

Nu roept de politie van Lommel ook de andere leveranciers op om zich te melden via het algemeen nummer 011-39.98.99 of via mail op het adres recherche@politie.lommel.be.

Twee van de drie organisatoren zitten momenteel nog steeds in de gevangenis. Vrijdag moeten ze voor de raadkamer verschijnen. De Britse organisator werd na verhoor vrijgelaten.