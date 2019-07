Van “zwakste minister” naar Europese topper… maar haar verleden kan “Wunderfrau” Ursula von der Leyen alsnog de kop kosten

Het Europees Parlement kan nog roet in het eten gooien. Maar als alles goed gaat, wordt Ursula von der Leyen (60) na de zomer de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Zij is nu Duits minister van Defensie en werd ooit “Wunderfrau” genoemd. Maar haar ster is het voorbije jaar stevig gedoofd, na kritiek van slecht beheer en overdreven uitgaven.