Speurders stoppen de zoektocht naar Théo Hayez: “Je kind niet terugvinden is erger dan het dood terugvinden”

De Australische politie is gestopt met de zoektocht naar Théo Hayez (18), het Belgisch team van speurders is op terugweg. Al het mogelijke werd gedaan, maar elk spoor van onze landgenoot ontbreekt, waardoor zoekacties onmogelijk zijn geworden. “Zoeken om te zoeken heeft geen zin”, zegt David Rimaux van de Cel Vermiste Personen. “Voor de familie is dat heel hard, want zij blijven natuurlijk zoeken naar antwoorden.”