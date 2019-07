Op stagebezoek bij KV Oostende: de nieuwkomers tillen het niveau omhoog, materiaalman Lucje zorgt voor hilariteit

Op stage in Hoenderloo is de sfeer bij KV Oostende positief en opgewekt. Dat merk je. Zeker als zelfs materiaalman Luc - Lucje voor de vrienden - langs de zijlijn al eens een anekdote wil vertellen aan de nieuwe Noorse coach Kare Ingebrigtsen. U moet weten, Lucje spreekt amper Engels.

Gelukkig kent iedereen bij Oostende die anekdote van Luc al helemaal van buiten. Hij heeft ze al 100 keer verteld. Het gaat over die ene keer dat Oostende op stage was in Engeland enkele jaren geleden. Als materiaalman had Lucje toen een extra wasmand nodig om vuile shirts en sokken te verzamelen en dus moest hij dat gaan vragen aan de hotelmanager. Onderweg naar de receptie oefende hij die ene vraag in. Hij herhaalde ze telkens als een mantra: I need something to put the dirty shirts in. I need something to put the dirty shirts in…

De vraag stellen is geen probleem. Het gaat zelfs vlotjes. Tot de hotelmanager antwoordt: Oh you need a basket. Waarop Lucje volledig in de knoop slaat: Basket? No, no, no Basket.

Waarop de manager zegt: No basket? En Lucje antwoordt: No, no, we football team.

Het verhaal wordt met handen en voeten uitgelegd, maar Ingebrigtsen lijkt niet helemaal mee. Gelukkig barst de rest van de staff in lachen uit en assistent Franky Van der Elst treedt even op als vertaler. Pas dan vormt zich ook op het gezicht van de Noor een grote glimlach.

KV Oostende is wel degelijk een voetbalploeg. En op oefenkamp is het een ploeg die er de pees op legt. Bijna dagelijks twee trainingen, met behoorlijk veel loopwerk en fysieke oefeningen. Trainer Kare Ingebrigtsen is nog volop aan het observeren. Hij kijkt en leert. Soms spreekt hij gemoedelijk met zijn jongens.

Op training is te zien dat Ronald Vargas en Ari Skulason - twee nieuwkomers - zich helemaal geven en het niveau al wat optillen. De IJslander Skulason pronkt graag met zijn vele tattoos, maar hij pakt ook uit met keiharde schoten en goeie voorzetten. Opvallend is dat spits Sindrit Guri de ballen nogal makkelijk binnenduwt. Vorig seizoen scoorde de Albanees nochtans niet al te vlot.

Aan de zijlijn ziet voorzitter Frank Dierckens dat het goed is. “Hopelijk zitten hier niet te veel scouts, want anders is Guri vanavond weg”, grapt hij. Dierckens geniet ervan om naar zijn ploeg te kijken. Hij is hier samen met zijn vrouw en heeft alleen last van bijensteken. Of zijn het toch muggen die rondzwermen in de Hoge Veluwe.

Even leken Ingebrigtsen en zijn assistenten van plan om nog naar de oefenmatch van Club Brugge te gaan kijken in Garderen op een half uurtje rijden, maar ze stappen af van dat plan. Het programma is al zo intens. Spelers Michiel Jonckheere en Renato Neto, die het afgelopen jaar weinig speelden door kwetsuren moeten het al een beetje rustig aan doen. Ze volgen een aangepast programma omdat ze niet mogen forceren.

Morgenmiddag doet Oostende wel aan teambuilding. Dan wordt er een parcours afgelegd waarbij iedereen ook zal moeten fietsen. De technische staf hoopt dat alle spelers wel degelijk kunnen fietsen, want dat lijkt evident maar voor sommige jongens is het dat niet.