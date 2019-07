40.000 vaten whisky dreigen in vlammen op te gaan in Kentucky

Brandweerlui waren woensdag een brand aan het bestrijden in een opslagplaats van Jim Beam in de Amerikaanse staat Kentucky, waar zowat 40.000 vaten bourbon opgeslagen zijn. De oorzaak van de brand, die dinsdagavond uitbrak, is nog onduidelijk.

Terwijl ze het vuur bestreed, probeerde de brandweer ook te voorkomen dat rivieren in de omgeving vervuild werden en maakte ze zich zorgen over vissen en andere wilde dieren in het gebied. Door de whiskey was de brand ook feller.

Een woordvoerder van het departement Energie en Milieu van Kentucky zei volgens de krant Louisville Courier Journal dat de brandweerploegen enkel water spoten op aangrenzende gebouwen en niet op het brandende magazijn zelf. Een correspondent van de krant zei dat het ter plaatse sterk naar whiskey rook. Het magazijn zou ongeveer 100 meter lang en verscheidene verdiepingen hoog zijn.