Straf: Antwerp speelt een heel seizoen lang voor uitverkochte Bosuil

Antwerp zal komend seizoen elke thuiswedstrijd voor een uitverkocht Bosuilstadion kunnen spelen. De club met stamnummer 1 maakte woensdag bekend dat de laatste 800 abonnementen op minder dan vier uur een afnemer hebben gevonden.

“Deze campagne is opnieuw een historisch moment in de verdere uitbouw van R. Antwerp F.C. Het toont het vertrouwen van onze supporters in de club om samen een sterk verhaal op lange termijn neer te zetten. Antwerp leeft, en is populair binnen zowel de Antwerpse gemeenschap als ver daarbuiten”, luidt het in een enthousiaste mededeling.

Voor supporters van de Great Old die geen abonnement hebben, wordt een systeem uitgewerkt. Abonnees kunnen hun plaats beschikbaar stellen wanneer ze een wedstrijd niet aanwezig zijn. “Hierover communiceren we op korte termijn”, stelt Antwerp.

De club heeft momenteel enkel nog 500 plaatsen beschikbaar op de hoofdtribune voor zijn business cliënteel, besluit het bericht.

Antwerp, vorig seizoen vierde in play-off 1, opent de competitie op 28 juli met een verplaatsing naar Eupen. Op 4 augustus volgt de eerste thuismatch tegen Waasland-Beveren (als die club in 1A mag aantreden).

Antwerp kondigde woensdag overigens ook de komst van een nieuwe speler aan. De 21-jarige Kameroener Martin Hongla komt over van het Spaanse Recreativo Granada en ondertekende een contract voor vier seizoenen.

Hongla is een defensieve middenvelder die de laatste jaren uitkwam voor het Spaanse Granada B, Barcelona B en vorig seizoen aan de slag ging bij de Oekraïense eersteklasser Karpaty.