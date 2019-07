Club Brugge klopt Nederlandse eersteklasser in oefenpot dankzij Hans Vanaken

Club Brugge won zijn eerste oefenpot in Garderen met 1-0 tegen Heracles. Clement speelde zonder typeploeg en zag dat zijn mannen pas offensief gevaarlijk werden toen Vanaken inkwam. Amper kansen, maar wel een intense en aardige partij.

Opnieuw vier verdedigers voor Clement, maar van een typeploeg kon er nog geen sprake zijn. Mitrovic, Dennis, Vlietinck en Fadiga kwamen niet in actie door kwaaltjes. Achterin stonden met De Wolf, Kossounou en Schoonbaert drie jonkies en op het middenveld mocht Ngonge starten op rechts. Vormer was de aanvoerder, voorin begon Vossen rond Openda. Heracles - vorig seizoen zevende geëindigd in de Eredivisie - legde meteen een stevig tempo op. Club werd snel de evenknie maar echte kansen leverde dat niet op. Heracles pakte voor de rust uit met een aantal afstandsschoten, bij Club waren Danjuma en Openda de bedrijvigste spelers. Twee keer verslikte Kossounou zich achterin, maar evenveel zette hij zijn foutje zelf recht. Tijdens een evenwichtige eerste helft met een aardig tempo werd er uiteindelijk niet gescoord.

Tijdens de rust werd er nog niet gewisseld. Het spelbeeld van de eerste helft herhaalde zich - aardig tempo, af en toe potig, geen kansen. De beste mogelijkheid was een schot van Heracles die gekeerd werd door Kossonou. Op het uur gooide Clement een volledig nieuw elftal op het veld: onder andere Vanaken, Mechele en Rezaei mochten aantreden aangevuld met enkele beloften, en het systeem wijzigde naar 4-3-3. Club versierde - duidelijk onder impuls van Vanaken - enkele vrije trappen rond de zestien van de Nederlanders. Eentje daarvan werd genomen door De Cuyper, meteen het eerste schot tussen de palen. Club won uiteindelijk nadat diezelfde De Cuyper een penalty had versierd op aangeven van Vanaken. Die laatste maakte het tijdens zijn eerste minuten van het seizoen zelf af. Opnieuw weinig conclusies na een intense oefenpot, maar Clement onthoudt vooral dat zijn ploeg achterin de boel gesloten hield maar erg afhankelijk was van Vanaken. Offensief ontbrak het nog wat aan het vernuft van mannen als Diatta en Dennis. Maar die komen er dus nog aan.

Club Brugge: Letica (60’ Shinton), Mata (60’ Van der Brempt), Schoonbaert (60’ Voet), Kossounou (60’ Mechele), De Wolf (60’ Peres), Ngonge (60’ De Ketelaere), Rits (60’ Amrabat), Vormer (60’ Vanaken), Danjuma (60’ De Cuyper), Openda (60’ Appiah), Vossen (60’ Rezaei)