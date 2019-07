Woningen en auto’s beschadigd door ongeval met betonpomp: “We hadden nog maar pas onze gevel volledig vernieuwd”

Deerlijk - Door een ongeval met een betonpomp zijn woensdagmiddag zes woningen en twee auto’s in de Hazewindstraat in Deerlijk beschadigd. De klodders betoncement veroorzaakten gaten. “We hadden nog maar pas onze gevel volledig vernieuwd”, zucht een bewoonster.

De aanleg van een terras aan een woning in de Hazewindstraat veroorzaakte schade bij de buren. Toen een gespecialiseerde firma woensdagnamiddag het beton voor het terras wilde gieten, ging het mis. Door een technisch defect aan de pomp spoot het beton alle kanten uit. Alles in de nabije omgeving werd besmeurd. Zes woningen liepen schade op. Er sneuvelde een raam van het huis waar het terras werd aangelegd en de gevel van drie aanpalende huizen en twee aan de overkant werd beschadigd. Er viel ook nog beton op de twee geparkeerde wagens van de overburen.

Foto: eva

De brandweerpost van Vichte kwam ter plaatse om te helpen met het reinigen, maar omdat de betonspatten snel opdroogden, werd ook een gespecialiseerde firma opgetrommeld. Na meer dan vijf uur was het merendeel van de betonklodders verwijderd. Maar daarmee is voor de bewoners de zaak allesbehalve opgelost. De brij was verrijkt met steen, en dat heeft putten veroorzaakt, zowel in het koetswerk van de wagens als in de gevels. Voor de bewoners is het bang afwachten hoe groot de schade is.

“Het is een ongeval waar niemand iets kan aan doen. Maar het bezorgt ons wel kopzorgen”, zegt een bewoonster. De gevel van haar woning werd zes maanden geleden volledig gerenoveerd. “We wonen hier al meer dan vijftien jaar en we vonden het tijd om de gevel te vernieuwen. Ook de rolluiken, ramen en deur zijn nieuw. Hopelijk kan alles volledig worden hersteld.”