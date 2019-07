“Valt niet goed te praten”, maar dieven ‘lachend kakske’ lijken goed weg te komen

Oostende / Leuven - De jongeren die in Oostende het ­lachend kakske hadden gestolen, hebben zich gemeld om het strand te helpen ­opruimen.

De zes braken in de nacht van maandag op dinsdag de paal en het lachend kakske af en namen het mee naar hun vakantieappartement. Ze werden snel ontmaskerd, en er leek hen een fikse boete boven het hoofd te hangen. Maar burgemeester Tommelein (Open VLD) is mild: “Er is een pv opgemaakt en het parket zal daarover oordelen. Maar de jongeren bieden aan te helpen met het opruimen van het strand. We zullen ook geen GAS-boetes geven.”

Overigens: het lachend kakske – uit polyester – is nog intact. Veel schadevergoeding zullen ze niet moeten betalen.

