Belgisch gezin ging Stromboli net beklimmen toen de vulkaan uitbarstte: “Gids huilde van opluchting”

Alain Van den Eede (53) stond met zijn vrouw en dochter klaar om de Stromboli te beklimmen toen die voor hun ogen uitbarstte. “Eerst een heel luidde knal, daarna opspuitend lava en uiteindelijk een kilometershoge aswolk”, vertelt de Kontichenaar enkele uren later. “Nu nog zijn de brandweer en blusvliegtuigen druk in de weer.”

Op een pleintje voor een kerk stond Van den Eede met zijn gezin te wachten op de gids die hen de 924 meter hoge vulkaan op zou begeleiden. Het gezin had één nachtje Stromboli geboekt. De vulkaan bezichtigen, beklimmen en dan weer verder.

"Tijdens het wachten sta je onbewust naar de vulkaan te kijken. En dan volgt er uit het niets een enorm luide knal. Alsof er pal naast je vuurwerk wordt afgestoken”, zegt Van den Eede. Op het plein beginnen kinderen te wenen en worden toeristen zichtbaar nerveus. “Maar een oud vrouwtje ging gewoon verder met het plukken van tomaten. Die was het duidelijk gewoon.”

LEES OOK. Vulkaan barst uit op eiland Stromboli: één dode, toeristen vluchten uit hotels

Van den Eede bevindt zich op het noordoosten van het eiland. De vulkaan lijkt vooral de andere kant op te spuwen. “Af en toe rommelt de berg nog en spuwt het as in de lucht. Achter de horizon zien we een rode gloed. De helft van de berg lijkt in brand te staan. Blusvliegtuigen scheppen nog voortdurend water uit de zee.”

Het zuidelijk gelegen dorpje Ginostra is er volgens de Belg erger aan toe. “Zij zouden geëvacueerd worden. Wellicht krijgen ze meer aswolken over zich heen.”

Foto: AP

Van den Eede beseft dat hij aan iets ergs is ontsnapt. “We zagen later onze gids tussen andere gidsen staan. Eentje huilde van opluchting.” Aan evacueren denkt het gezin niet. “Als het moet, dan natuurlijk wel. Maar vooralsnog blijven we overnachten en nemen we zoals gepland morgenochtend de ferry.”