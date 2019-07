Makelaar Lukaku opnieuw gespot in hoofdkwartier Inter: “Ze willen hem écht”

Federico Pastorello, de spelersmakelaar van Romelu Lukaku, werd vandaag opnieuw gespot aan de kantoren van Inter in verband met een mogelijke transfer van de Rode Duivel. “Ze willen hem écht”, vertelde hij bij Sky Italia.

Milaan stond vanmiddag in rep en roer toen bleek dat Federico Pastorello, de manager van Rode Duivel Romelu Lukaku, zich er had aangemeld voor een gesprek met het management van Inter. Het is al de tweede keer op een week tijd dat Pastorello er aan tafel schuift.

Lukaku wordt al een maand gelinkt aan een transfer naar de Nerazzuri, maar de kloof tussen wat Manchester United vraagt en wat Inter kan geven lijkt voorlopig wel erg groot.

“Ik heb geen nieuws”, vertelde Pastorello toen hij buitenkwam aan Sky Italia. “Ik kwam enkel naar hier om de situatie beter te begrijpen. (...) Inter wil hem wel écht, Lukaku is een transferdoelwit voor hen. Maar het is niet zeker dat het hen ook zal lukken.”

In de wandelgangen klinkt het dat Inter een deal ter waarde van 70 miljoen in gedachten heeft voor Lukaku - eerst 10 miljoen voor een uitleenbeurt, met een verplichte aankoopoptie ter waarde van 60 miljoen. Pastorello weigerde dat echter te bevestigen. “Ik ken de cijfers niet. Zo’n dingen moet je aan de club vragen.”