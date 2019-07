Drie arbeiders vinden tijdens het werk een goudschat, maar wie mag die hebben? Rechter hakt knoop na drie jaar door

Een van hen had een emmer, de tweede had een drilboor en de derde een spade. Allemaal hadden ze zin om rijk te zijn. En dus begon een drie jaar durende juridische strijd om de goudstaven die ze gevonden hadden tijdens renovatiewerken in een oude woning. De rechtbank heeft nu beslist wie van hen 500.000 euro rijker is.

Op 21 juli 2015 waren de drie mannen renovatiewerken aan het uitvoeren in een woning in het Franse Vouzon (Loir-et-Cher). Tijdens de afbraak van een kelder kwam de man met de spade een betonnen tegel tegen, die door zijn collega met de drilboor vernietigd werd. Met zijn spade gooide de eerste de steen uit de weg.

En dan stuitten ze op een grote plastieken doos. “Pas op, een explosief”, riep een van hen. Maar dat was het niet. In de doos vonden ze 10 goudstaven. Ernaast vonden ze nog een doos, en daarna nog een derde. Goed voor in totaal 34 goudstaven, met een waarde van een miljoen euro.

Helft houden, helft weggeven

De eigenaar van het gebouw bleek een paar dagen later een groothartig man. Hij stapte op de drie arbeiders af en stelde hen voor een helft voor zichzelf te houden en de andere helft te verdelen onder hen. Dat zou voor elke arbeider 139.000 euro opleveren, plus een ‘kleine’ som voor de werkgever, de technische directeur en de ploegbaas.

Mooie deal, denk je dan. Maar de man met de drilboor moest er niet van weten. Hij vond niet dat de man met de emmer recht had op een deel, net als de drie bazen. Zij waren allemaal niet betrokken, vond hij. En dus stapte hij naar de rechtbank. Die oordeelde dat er slechts twee ‘vinders’ zijn en verplichtte de vier anderen om hun deel terug te betalen. De eigenaar van de woning mocht zijn helft wél houden.

Nog niet goed

Dat was dan weer buiten de man met de spade gerekend. Hij tekende beroep aan omdat hij diegene was die de betontegel heeft weggehaald en dus de enige is die de dozen gevonden heeft. Het hof van beroep gaf hem op 1 juli gelijk. “De rechters hebben de foto’s bekeken en de getuigen verhoord. Zij vonden de versie van mijn cliënt de meest geloofwaardige”, aldus zijn advocaat.

“De gezamenlijke arbeid had niet tot doel om een schat te ontdekken”, staat in het vonnis van het hof van beroep, “en dus kan er geen sprake zijn van meerdere ontdekkers. De vinder is diegene die de schat als eerste zichtbaar heeft gemaakt.”

En dus mag de man met de spade 500.000 euro bijschrijven op zijn rekening. “Dat geld komt hem toe”, voegt zijn advocaat er nog aan toe.