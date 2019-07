Discussie over rol van parlementaire medewerkers: “Als hier geen regels over bestaan moeten ze er komen”

Een medewerker inzetten om na school de kinderen op te halen. Of om boodschappen te doen. Voor sommige parlementsleden is het de normaalste zaak van de wereld. Ook het nieuwe N-VA-Kamerlid Katrien Houtmeyers zag er geen graten in. Wettelijk is er niets fout mee, maar deontologisch is het ongepast om belastinggeld te gebruiken voor privéactiviteiten. “Als hier geen regels over bestaan dan moeten die er komen”, zegt CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten.