Tot ergernis van veel Britten: “Peetouders Archie blijven geheim”

Tot frustratie van de Britse tabloids willen prins Harry en Meghan niet verklappen wie de peetouders worden van Archie. De bijna twee maanden oude baby wordt zaterdag gedoopt. Normaal het moment voor het koningshuis om met het publiek te delen wie peter en meter worden. Maar daar doen de hertog en hertogin van Sussex niet aan mee.

Zaterdag worden nauwelijks 25 genodigden verwacht in een privékapel van Windsor Castle. Achteraf zullen enkele foto’s worden vrijgegeven, maar de pers is niet welkom en over de aanwezigen wordt niet gecommuniceerd.

Britten speculeren al weken over de identiteit van de peetouders. Aanvankelijk werden George en Amal Clooney en Serena Williams getipt, maar Britse media lijken te weten dat het om onbekende personen zou gaan. Dat maakt Mark Dyer, de voormalige stalmeester en een ‘tweede vader’ van Harry, en de beste vriendinnen van Meghan, Jessica Mulroney en Misha Nonoo, de meest waarschijnlijke kandidaten.

Onder meer The Daily Mail maakt zich sterk dat de identiteit van de peetouders niet lang geheim zal blijven. De anglicaanse kerk houdt alle details van de doop bij in één register. Die kan het publiek raadplegen voor 30 pond, omgerekend circa 33 euro.