“Dominique is een jager”: hoe parketmagistraat zelf in de gevangenis belandde door zijn passie

Tongeren -

De Tongerse parketmagistraat Dominique R. (49) is in verdenking gesteld en in de gevangenis opgesloten, omdat hij geld zou hebben witgewassen bij de aan- en verkoop van oldtimers. Bij de substituut-procureur, die met ziekteverlof thuis zat, werden verschillende dure wagens in beslag genomen. Ook zijn vrouw is in verdenking gesteld. Het is onduidelijk of zij nog kan zetelen als rechter.