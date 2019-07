Uber-oprichter koopt stulpje van 63 miljoen in Beverly Hills

Garrett Camp, die samen met Travis Kalanick in 2009 Uber oprichtte, heeft zichzelf en zijn partner Eliza Nguyen getrakteerd op een nieuw stulpje in Beverly Hills. Prijskaartje: 71 miljoen dollar, of een slordige 63 miljoen euro. Meteen goed voor een nieuw record in die chique buurt.

Het landhuis in de wijk Trousdale Estates staat op een lap grond van bijna een halve hectare, telt zeven slaapkamers, beschikt over een zwembad en werd onlangs uitgebreid met een gastenverblijf. Het koppel zou zijn oog op het landgoed hebben laten vallen tijdens een exclusief feestje dat Rolls Royce er in april organiseerde. De nog altijd maar 40-jarige Camp, wiens fortuin door Forbes geraamd wordt op zo’n 4,2 miljard dollar, cashte flink bij de beursgang van Uber begin mei. Die werd uiteindelijk geen onverdeeld succes: het aandeel zakte meteen onder de introductieprijs van 45 dollar, en boze Uber-chauffeurs legden het werk neer omdat ze naar eigen zeggen te weinig verdienen. Pas begin deze maand kwam het aandeel weer boven water.(krs)