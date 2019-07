Te koop: Center Parcs Peer en Lommel

Privéfonds Blackstone, de grootste vastgoedeigenaar ter wereld, voert exclusieve gesprekken met het Duitse vastgoedbedrijf Aroundtown over de verkoop van zeven Center Parcs-vakantieparken.

Volgens persagentschap Bloomberg, dat zich baseert op anonieme bronnen die vertrouwd zijn met het dossier, zouden ook twee Belgische vestigingen (Erperheide in Peer en De Vossemeren in Lommel) worden verkocht. De andere parken liggen in Nederland en Duitsland. Aroundtown zou voor het pakket 1 miljard euro op tafel leggen.

Blackstone kocht de vakantieparken in 2006 van Pierre & Vacances, voor 630 miljoen euro. Begin dit jaar werd voor 200 miljoen euro aan investeringen in de parken aangekondigd. Bovendien werd de leasingovereenkomst met Pierre & Vacances voor de zeven parken met vijftien jaar verlengd.(krs, blg)