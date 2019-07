Belgische tienjaarsrente voor het eerst ooit onder nul

De Belgische tienjaarsrente is woensdag voor het eerst ooit onder het nulpunt gedoken. Beleggers die nu Belgische staatsobligaties zouden kopen, krijgen daar in 2029 minder voor terug. Ons land schaart zich zo bij Duitsland, Frankrijk, Finland, Nederland en Oostenrijk.

“Het was een kwestie van tijd vooraleer België aan de beurt was met een negatieve tienjaarsrente”, zegt Jean Deboutte van het Federaal Agentschap van de Schuld. De daling is goed nieuws voor de Belgische schatkist, die nu nóg goedkoper kan lenen. “De dalende rentelast is al jaren aan de gang en het gaat nog verder.”

Maar voor u en ik is het geen goed nieuws, want de kans dat de rente op spaarboekjes stijgt, is nihil. Woonleningen zouden in theorie goedkoper kunnen worden, ware het niet dat de rentes nu al historisch laag staan. En dat terwijl de Nationale Bank de ontlenende banken heeft aangemaand om voorzichtiger te zijn. Veel rek zit er dus niet meer op.

Een van de redenen voor de daling is de koersverandering van de Federal Reserve, die nu hint op een renteverlaging. Daar komt dan nog de wereldwijde economische onzekerheid als gevolg van handelsgeschillen bij. In die context blijven in Europa de inflatievooruitzichten laag, waardoor de kans groeit dat de ECB de depositorente (die nu al negatief is) nog verlaagt of opnieuw schuldpapier zal aankopen.(krs)