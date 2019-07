230 Filipino’s in ziekenhuis na vergiftiging

Het verjaardagsfeestje van Imelda Marcos, de voormalige first lady van De Filipijnen, liep woensdagavond ietwat uit de hand. Zij vierde haar 90ste levensjaar met een bijeenkomst in de Ynares Sports Arena in Pasig, district van de Filipijnse hoofdstad Manila. Van de 2500 aanwezigen werden er zo’n 230 met maagklachten afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens de plaatselijke politiechef was het een geval van voedselvergiftiging. De meeste gasten hadden rijst, gekookte eieren en in soyasaus en azijn gekookte kip gegeten. Staaltjes voedsel en water werden naar laboratoria gevoerd voor onderzoek. De organisatie liet weten erg verveeld te zijn met het voorval. Marcos zelf beloofde alvast dat zij en haar familie ieder slachtoffer zullen opzoeken in het ziekenhuis. (dewo)