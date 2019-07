Stranden van Mexico worden overspoeld met bruine drek

Azuurblauwe golven en parelwitte stranden: het zijn de redenen waarom we dromen van een reis naar Mexico. Stinkende algen passen niet in dat plaatje. Toeristen maken dan ook rechtsomkeer wanneer ze hopen sargassum aantreffen op de Mexicaanse stranden. Wanneer het bruine zeewier aan wal spoelt, verander het in een klodder bruine drek die sterk naar rotte eieren ruikt. Elk jaar worden de hoeveelheden, dankzij de opwarming van de aarde, groter. Vorig jaar belandde 168 duizend ton sargassum op het strand van Quintana Roo, een van Mexico’s grootste trekpleisters. De marine werd al aangeroepen om de algen te bestrijden. De staat wil geen toeristen kwijtraken. Toerisme is immers verantwoordelijk voor 9 procent van het Mexicaans bruto binnenlands product. (dewo)