Bier bijna even populair op restaurant als wijn

Belgen geven steeds meer de voorkeur aan bier als ze gaan uiteten. Het gerstenat steekt zo wijn bijna voorbij als favoriete drank. Dat blijkt uit cijfers van de veertiende editie van de Bierbarometer, gepubliceerd door het Beer & Society Information Center. “De schroom om bier op restaurant te drinken is verdwenen”, zegt Nathalie Poissonnier, directeur van de Belgische Brouwers.

Wijn staat nog steeds op het hoogste schavotje, maar lang zal dat waarschijnlijk niet meer duren. Ondertussen scoort bier (42,6 procent) bijna even hoog als wijn (49,2%) op restaurant. Bij Vlamingen (44,9 procent) en bij mannen (46,9 procent) is die voorkeur nog meer uitgesproken. In 2005 lag de verhouding nog helemaal anders. Toen koos 68 procent van de Belgen wijn als favoriete drank op restaurant en 20 procent koos voor bier.

Hoe valt die verschuiving te verklaren? “We hebben meer dan duizend bieren, dus naast de klassieke combinaties zijn er nog talloze mogelijkheden”, zegt biersommelier Ben Vinken. “Ofwel kies je voor harmonie tussen het bier en het gerecht, ofwel ga je voor een contrast. Zo passen hoppige bieren perfect bij exotische, pikante gerechten. Bij wijn daarentegen moet de combinatie écht kloppen. Asperges met rode wijn is bijvoorbeeld geen goed idee. Het teveel aan tannine botst met het mooie gerecht. Bitter bier past er veel beter bij.” (lycr)