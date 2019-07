Paard zit vast in beek: pas na anderhalf uur kan brandweer dier redden

Ninove - De Ninoofse brandweer moest woensdagavond aan de Muntstraat, iets voorbij het voetbalveld aan Vreckom, in Denderwindeke een paard uit een beek redden. Een huzarenstukje. De beek was zo’n anderhalve meter diep en het paard had niet meer de kracht om er zelf uit te geraken.

Het was een vriend van de eigenaar die opmerkte dat de tweejarige merrie niet meer bij de andere twee paarden in de wei stond. “We hebben zeker twee uur gezocht. Aan de omheining was geen schade. Uiteindelijk vonden we een klein spoor aan de beek. Die zijn we dan tot in de andere wei gevolgd, tot we plots de merrie hoorden hinniken”, vertelt de eigenaar. “Maar we merkten al vrij snel dat het paard niet veel energie meer had, dus het zal er vermoedelijk wel al even hebben in vastgezeten.”

Al snel bleek dat het niet eenvoudig zou zijn om het paard te redden. Uiteindelijk kwam de brandweer uit Geraardsbergen te hulp met een zeil om onder het paard te leggen en het zo uit de beek te tillen met een vorkheftruk van een boer uit de buurt. Het paard kon uiteindelijk na zo’n anderhalf uur worden bevrijd. Het was woensdagavond niet duidelijk hoe het met het dier gesteld was.