Nederlandse voetbalvrouwen staan voor het eerst in WK-finale na zenuwslopende halve finale tegen Zweden

Nederland staat voor het eerst in de finale van het WK vrouwenvoetbal. De Oranje Leeuwinnen klopten Zweden na een zenuwslopende halve finale. Pas in de verlengingen brak Jackie Groenen de ban met een raak afstandsschot. In de finale wacht met de Verenigde Staten de titelverdediger.

Europees kampioen Nederland en Zweden lieten de toeschouwers in de eerste helft wat op hun honger. Zweden had wel enkele mogelijkheden maar botste telkens op een attente doelvrouw Sari van Veenendaal. 0-0 was de ruststand.

Tien minuten na de pauze kwam Oranje goed weg toen de Zweedse Nilla Fischer met een schot de paal trof. Niet veel later trilde het doelhout aan de overkant toen Vivianne Miedema tegen de lat kopte. De Zweedse goalie Hedvig Lindahl kon nog net met de vingertoppen bij het leer.

Omdat er ook in de tweede helft niet werd gescoord, kwamen er verlengingen aan te pas. Daarin zorgde Jackie Groenen in minuut 99 voor de beslissing met een rake trap van buiten de zestien.

De finale staat zondag (opnieuw in het Parc Olympique Lyonnais) om 17 uur op het programma, een dag eerder wordt in Nice de troosting afgewerkt. De Verenigde Staten verdedigen hun titel uit 2015. Toen versloegen de Amerikanen in de finale in het Canadese Vancouver Japan met 5-2.

De VS wonnen het WK al drie keer (de eerste editie in 1991, in 1999 en 2015). Voor Nederland wordt het de eerste WK-finale.