Jelle Van Damme over zijn gedwongen afscheid bij Antwerp: “Bölöni had een persoonlijk probleem met mij… en op den duur ook andersom”

Nog voor hij één bal heeft getrapt, wakkert Jelle Van Damme (35) het enthousiasme aan bij het gedegradeerde Sporting Lokeren. Het is een verrassende terugkeer naar zijn heimat nadat Van Dammes contract bij Antwerp na een topseizoen niet werd verlengd. “Ik heb gezegd wat bij mezelf en in de kleedkamer leefde over de trainer. Misschien was het anders gelopen als ik dat niet had gedaan, want de resultaten waren er. Maar ik sta nog altijd achter wat ik heb gezegd”, zegt hij.