Club Brugge krijgt (minstens) 5 miljoen van Bologna voor Denswil, kiest Clement voor nieuwkomer als vervanger?

Na 4,5 jaar en vijf prijzen lijkt het hoofdstuk van Stefano Denswil (foto) bij Club Brugge definitief ten einde. De verdediger werd gisteren opgepikt in het oefenkamp in Garderen door familie en vliegt vandaar naar Italië, waar hij medische tests zal afleggen bij Bologna. Indien hij daar voor slaagt en de laatste details uitgeklaard zijn, ligt er een driejarig contract klaar voor de Nederlander.

Club Brugge, dat een dikke 6 miljoen euro vangt, hoort de kassa op die manier alweer aardig rinkelen. Denswil kwam in 2015 gratis over van Ajax, maar de Amsterdammers bedongen daarbij wel een doorverkooppercentage van 20 procent. In de praktijk vangt Club dus 5 miljoen euro, plus eventuele bonussen. Door zijn vertrek en dat van Poulain (einde contract) wordt er op inkomend vlak nog het één en ander verwacht. Het lijkt sterk dat Clement al zijn geld zal zetten op nieuwkomer Kossounou en Mitrovic, die sinds december geen match met inzet speelde. Ten slotte zijn er ook nog Peres en de 19-jarige Siemen Voet, ook een linkspoot. Die laatste was vorig seizoen actief bij de U21, maar krijgt de kans om zich te tonen tijdens de voorbereiding.