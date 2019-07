KV Oostende vangt niet eens 300.000 euro voor transfer Bushiri naar Premier League door dispuut over contract

Rocky Bushiri, de negentienjarige verdediger van KV Oostende, tekende voor vier jaar bij Premier League-club Norwich City. KVO vangt minder dan 300.000 euro voor de Belgische belofteninternational. Dat komt mede door een dispuut.

Gewezen KVO-manager Hugo Broos stuurde wel een aangetekende brief om de eenjarige optie in Bushiri’s aflopende contract te lichten, maar die brief kwam toe op een verkeerd adres. Daarom dacht Bushiri dat hij transfervrij was. Uiteindelijk werd een compromis gesloten voor een beperkte transferprijs en bedong KVO ook een percentage op de doorverkoop. Bushiri begint bij Norwich wel bij de U23. Vorig jaar verhuurde Oostende hem aan Eupen, maar de Oostkantonners kochten hem daarna niet definitief aan.