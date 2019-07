Washington blokkeert in VN-Veiligheidsraad veroordeling van luchtaanval in Libië

De Verenigde Staten hebben woensdag tijdens een spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een unanieme veroordeling geblokkeerd van de dodelijke luchtaanval op een detentiecentrum voor migranten in de Libische hoofdstad Tripoli. Dat hebben diplomaten gemeld.

Waarom de VS de Britse ontwerptekst hebben tegengehouden, is voorlopig niet duidelijk. Volgens een Europese diplomatieke bron kwamen er vanuit Washington geen instructies om ervoor te zorgen dat er alsnog groen licht kan gegeven worden aan de publicatie van de verklaring.

Secretaris-generaal Antonio Guterres van de VN had eerder een “onafhankelijk onderzoek” geëist en wil dat de “daders voor de rechter komen”. Hij voegde eraan toe dat zijn organisatie de exacte locatie van het detentiecentrum aan de partijen in het Libische conflict heeft doorgespeeld. De gezant van de Verenigde Naties in Libië, Ghassan Salamé, sprak op zijn beurt van een mogelijke oorlogsmisdaad. Hij riep de internationale gemeenschap op “deze misdaad te veroordelen en gepaste sancties op te leggen aan diegenen die deze operatie hebben uitgevoerd in flagrante strijd met het internationale humanitair recht”.

Dinsdag kwamen bij de bewuste luchtaanval in Tripoli op een detentiecentrum voor Afrikaanse migranten zeker 44 mensen om. Daarnaast vielen bij de aanval in Tajoura, een oostelijke buitenwijk van Tripoli, ook zowat 130 gewonden. Het centrum bood onderdak aan zo’n 150 migranten.