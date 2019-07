Storing bij Facebook, Instagram en Whatsapp opgelost

De technische storing bij Facebook, Instagram en Whatsapp is voorbij. De problemen zijn in de nacht van woensdag op donderdag opgelost, zo heeft een woordvoerder van Facebook gemeld.

“Eerder vandaag ondervonden sommige mensen en bedrijven moeilijkheden met het uploaden of verzenden van afbeeldingen, video’s en andere documenten. Het probleem is inmiddels opgelost en we zouden bij iedereen terug 100 procent operationeel moeten zijn”, klonk het.

Ook Twitter en Instagram meldden dat alles opnieuw zo goed als normaal werkt.

Veel gebruikers ondervonden woensdag technische problemen bij Facebook. Ook bij Instagram en WhatsApp, eigendom van Facebook, waren er problemen. Op Twitter en op gespecialiseerde websites om technische storingen te melden, regende het meldingen van over de hele wereld over problemen om foto’s en video’s op Facebook, Instagram en WhatsApp te bekijken. Gebruikers in de Benelux, Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk leken het zwaarst getroffen, maar er werden ook storingen gemeld aan de Amerikaanse oostkust en in delen van Zuid-Europa en Zuid-Amerika.