Theo Francken (N-VA) wil praten met PS ... maar niet zeggen of Belgische vlag een vod is of niet

N-VA boegbeeld Theo Francken wil met de PS rond de tafel zitten om een federale regering te vormen. Dat zei hij woensdagavond in Terzake. “Wat ik van de PS verwacht, is dat er een gesprek plaatsvindt.”

Francken, een van de onderhandelaars voor zijn partij bij de vorming van de federale regering, wil met de PS rond de tafel zitten. De partij van Elio Di Rupo is de grootste aan Franstalige kant. “Hoe kan je dingen oplossen of aankaarten als je niet met elkaar praat? Ik verwacht dat er een gesprek plaatsvindt. Als je twee mannen met de carrure van Elio Di Rupo en Bart De Wever samen zet, dan is er geen stil moment in de zaal. Dan zal er gepraat worden. Onze deur staat open”, zei Theo Francken .

Dat er dan water bij de wijn zal moeten gedaan worden vindt Francken evident. “Natuurlijk zal er gepraat moeten worden. Maar het confederalisme komt op tafel. Daar kan men niet meer rond.”

Vlaamse formatie

Over de Vlaamse formatie was hij duidelijk. “Ik ben 100 procent tegen het cordon sanitaire. Zet dat maar in het vet”, klonk het bij Francken. Maar zo zou niet iedereen binnen de partij er over denken. Over die verdeeldheid rond Vlaams Belang wou hij niet meer kwijt. “Ik denk niet dat ik iemand ben die praat over onze interne partij discussies.” Maar dat het onderwerp gevoelig ligt, ontkende hij niet. “26 mei was wel een verrassende uitslag. Maar we hebben ook wel verloren. Veel goeie krachten zijn niet meer verkozen. In Vlaams-Brabant was het goed, maar elders was het wat minder. Logisch dat uw partij daar moet over discussiëren. Misschien met net iets meer emotie dan als je de verkiezingen wint.”

Belgische vod

Het voorval waarbij de kersverse minister-president Liesbeth Homans de Belgische vlag een vod noemde, vindt Francken op zich wel grappig. “Ik kan dat wel plaatsen. Ik neem er geen aanstoot aan. Integendeel, ik vind het nog wel grappig. Ik heb daar geen probleem mee.”

Maar de Belgische driekleur zelf een vod noemen, deed Francken niet meteen. “Die vlag was ook in slechte staat. Maar ik heb weinig affiniteit met de Belgische driekleur. Dat weet wel iedereen.” Toen de vraag hem gesteld werd of hij de Belgische vlag een vod zou noemen, twijfelde hij. “Daar moet ik eens over nadenken. Maar wij zijn een Vlaams Nationalistische partij. Wie is verbaasd?”