Woning onbewoonbaar door uitslaande brand in Beringen

Beringen - Een gezin van zeven personen uit Beringen is ontsnapt aan een uitslaande brand in hun woning in de Paalsesteenweg. De brand werd volgens de bewoners veroorzaakt door een brandende kaars die op een laptop viel. Dat kon de brandweer, die twee uur na het ontstaan van de brand nog aan het nablussen was, niet bevestigen. De woning is onbewoonbaar verklaard en het gezin wordt tijdelijk opgevangen bij vrienden en familie.

Omstreeks 21.25 uur merkte één van de gezinsleden een rookgeur op vanop de eerste verdieping. In één van de kamers daar stond een laptop in de buurt van een kaars. “Toen men merkte dat er een brandgeur van op de eerste verdieping kwam, is men boven gaan kijken en vastgesteld dat er brand was. Het gezin heeft toen de woning verlaten en de hulpdiensten verwittigd”, meldt Burgemeester Thomas Vindts. “Daarna is het vrij snel beginnen branden op de kamer op de eerste verdieping en is het overgeslagen op de kamer erachter.”

De bovenverdieping brandde bijna helemaal uit en in de rest van de woning is er veel rook- en waterschade.