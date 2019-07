Brusselse politie houdt Batmobiel tegen: "Eigenaar is Arabische prins"

Brussel -

De Brusselse politie heeft afgelopen nacht wel een heel speciaal voertuig aan kant gezet in Laken. De patrouille moest eens even in de ogen wrijven toen ze niets minder dan de Batmobiel op de baan zagen. De bestuurder werd aan de kant gezet terwijl de politie naging of het voertuig wel in orde was. Of de wagen ook daadwerkelijk toegelaten is op onze wegen is nog niet duidelijk.