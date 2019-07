Voormalig Duits international op weg naar Eupen

Negenvoudig Duits international Andreas Beck (32) zou rond zijn met Eupen. De rechtsback met maar liefst 290 matchen ervaring in Bundesliga (Stuttgart en Hoffenheim) was sinds eind vorig seizoen einde contract bij Stuttgart. Beck speelde in 2009 en 2010 nog negen interlands voor de Mannschaft. Op zijn palmares staat een Duitse titel (in 2007 met Stuttgart), tweede Turkse titels (in 2016 en 2017 met Besiktas) en een Europese titel U21 (met Duitsland in 2009). Een straffe transfer voor Eupen.