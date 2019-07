Gigantische verliezen door files: bedrijven A12 verenigen zich tegen overheid

Een groep bedrijven langs de A12 in Wilrijk en Aartselaar denkt eraan om de economische schade die ze lijden door files te verhalen op het Agentschap Wegen en Verkeer. Sinds de verkeerslichten daar in maart aangepast werden, is de situatie volgens hen onhoudbaar. “We verliezen elke dag 1.680 euro aan loonkosten.”

De A12 is al een tijdje niet meer de vlotste baan. Maar sinds het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in maart de verkeerslichten op de zwarte kruispunten in Aartselaar en Wilrijk aangepast heeft, is het ...