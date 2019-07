Sander Coopman legt medische testen af bij Antwerp, Tom De Sutter zet carrière voort in tweede amateurklasse

Antwerp staat op het punt een vierde zomertransfer te realiseren. Sander Coopman heeft namelijk het trainingskamp van KV Oostende verlaten om medische testen te gaan afleggen bij de Great Old. Antwerp versterkte eerder zijn selectie met Junior Pius, Ritchie De Laet en Martin Hongla.

Tom De Sutter gaat dan weer aan de slag bij Knokke in de tweede amateurklasse. Dat heeft de kustclub donderdag laten weten. De 34-jarige aanvaller voetbalde de voorbije maanden bij KV Oostende.

De Sutter streek in januari neer in Oostende, nadat hij sinds augustus vorig jaar zonder club zat na zijn vertrek bij Lokeren. Bij KVO was hij goed voor in totaal vier goals in achttien duels, maar deze zomer bleek dat de spits geen toekomst had bij de eersteklasser.

De Sutter speelde, naast Lokeren en Oostende, nog voor Cercle Brugge, Anderlecht en Club Brugge. Tussendoor koos hij even voor een buitenlands avontuur bij Bursaspor in Turkije, maar dat was geen schot in de roos. De aanvaller telt veertien caps (0 doelpunten) bij de nationale ploeg.