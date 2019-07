Restaurant gaat viraal met ‘mijn vriendin heeft geen honger’-supplement

Ooit al eens op date geweest waarbij je partner zegt geen honger te hebben en daarna toch schaamteloos wat frietjes van je bord pikt? Een Amerikaans restaurant heeft daar nu de ideale oplossing voor gevonden.

Mama D’s Diner in North Little Rock in de Amerikaanse staat Arkensas heeft een uitzonderlijk supplement op hun kaart staan. Zij noemen het de “My Girlfriend is not Hungry”-optie. Voor 4,25 dollar krijg je extra porties frieten, twee extra kippenvleugels en nog andere hapjes bij op je bord. Zo kan je partner toch wat meegenieten zonder zelf een volledige porties te moeten bestellen. En zo moet jij geen frietjes afstaan.