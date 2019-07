Man (77) sterft tijdens vertoning van horrorfilm ‘Annabelle Comes Home’

Een 77-jarige Britse man is overleden tijdens de vertoning van ‘Annabelle Comes Home’ in een Thaise bioscoop. Toen de lichten weer aangingen in de zaal, werd het lichaam van Bernard Channing ontdekt door een vrouw die in zijn buurt zat. De hulpdiensten werden nog opgetrommeld, maar ze konden de man niet meer helpen. Hij werd ter plekke doodverklaard. De lokale Thaise overheid denkt niet dat er een misdaad in het spel is, maar voert toch een autopsie uit om de doodsoorzaak te achterhalen.

“De vrouw die hem vond, was erg onder de indruk”, klinkt het bij een bioscoopganger. “De medewerkers deden er alles aan om pottenkijkers weg te houden.” De Thaise politie is niet op zoek naar getuigen of mogelijke verdachten, en lichtte de Britse ambassade in over het overlijden van de man. Het is niet bekend of de man alleen in Thailand vertoefde.

Annabelle Comes Home is het derde deel uit de populaire horrorreeks en is een sequel op Annabelle (2014) en Annabelle: Creation (2017). De film maakt ook deel uit van het grotere The Conjuring-universum, als zevende film uit de mediafranchise. Annabelle Comes Home speelt ook in Belgische zalen.

Bekijk hier de trailer van de film