Brand in Russische duikboot is in batterijencompartiment uitgebroken

De brand in een Russische duikboot, die maandag aan veertien opvarenden het leven heeft gekost, is in het batterijencompartiment van de onderzeeër uitgebroken. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie donderdag meegedeeld. De kernreactor, waar voor het eerst sprake van is, is niet getroffen.

“De hoofdoorzaak is vastgesteld. Het gaat om een brand in het batterijencompartiment die zich aansluitend heeft verspreid”, zo heeft minister van Defensie Sergej Sjojgoe in een rapport aan president Vladimir Poetin gemeld. “De kernreactor (van de duikboot) is compleet geïsoleerd en gecompartimenteerd. De bemanning heeft alles in het werk gesteld om de installatie te beschermen, die volkomen operationeel is”.

Staatseer

Het is de eerste keer sinds de tragedie dat Moskou aangeeft dat het om een kernonderzeeër gaat. Het type is evenwel nog niet onthuld.

De minister hoopt dat “het niet echt lang zal duren” om de duikboot te herstellen en weer te water te laten. Hij zei ook dat de families van de slachtoffers de officierensoldij zullen blijven ontvangen tot hun kinderen meerderjarig zijn, aldus het staatspersbureau Sputnik News. De bemanning dient op last van Poetin met staatseer worden overladen.

President Vladimir Poetin had zijn Defensieminister dinsdag opgedragen om persoonlijk naar Severomorsk, de thuisbasis van de duikboot, te vliegen om zich te laten informeren over de oorzaak van het incident dat zich volgens Moskou in Russische wateren heeft voorgedaan.

Kortsluiting

Op gezag van een militaire bron schreef het dagblad Kommersant donderdag dat het vuur kan zijn ontstaan door een kortsluiting, die kabels of olie in brand zou hebben gezet. Daarop voerde de ventilatie rook door de compartimenten. Het inademen van toxische rook was officieel de doodsoorzaak van de veertien bemanningsleden. Toen de brand uitbrak sliepen ze. Ze hadden geen tijd hun bescherming aan te trekken. Slechts vijf opvarenden overleefden het incident door het vuur te blussen en het schip naar de oppervlakte te brengen. Nog volgens Kommersant hadden de opvarenden, die op training waren, geen echte ervaring in verband met brandbestrijding.

De officiële versie luidt dat de veertien hooggekwalificeerde officieren waren en dat de duikboot diende voor onderzoek onder water.

LEES OOK. Veertien doden bij brand in Russische duikboot

Het Kremlin liet woensdag weten geen gedetailleerde informatie meer te zullen verschaffen met verwijzing naar “staatsgeheim”.

In de Russische pers klinkt het dat het gaat om een AS-31, een gemoderniseerde versie van de AS-12, die de bijnaam “Lotsjarik” heeft. Het is een geheim tuig voor speciale of onderzoeksoperaties, dat tot op zesduizend meter diepte kan duiken.