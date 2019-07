Stellenbosch haalt ex-Anderlecht-doelman Boy de Jong transfervrij op

Nadat Anderlecht begin deze week afscheid nam van reservedoelman Boy de Jong, heeft de Nederlandse doelman een nieuwe club gevonden. De Jong tekent bij Stellenbosch FC, dat afgelopen seizoen promoveerde naar het hoogste niveau in Zuid-Afrika.

Waar Anderlecht eerder deze week twee spelers uit Afrika ophaalde, zag het deze week haar reservedoelman de andere kant opgaan. De 25-jarige doelman moet het voormalige Vasco da Gama, dat in 2016 ophield te bestaan, in de hoogste klasse in Zuid-Afrika behouden.

De Jong, zoon van Anderlecht-keeperstrainer Max de Jong, komt uit de jeugdopleiding van Feyenoord. Zonder speelminuten in het eerste elftal verliet De Jong Feyenoord voor een verhuurperiode aan Excelsior, waar hij eveneens niet tussen de palen stond.

Zijn professionele debuut maakte hij bij PEC Zwolle waarvoor hij tweemaal in de basisopstelling stond. Een transfer naar Telstar, uitkomend op het tweede niveau in Nederland, zorgde ervoor dat De Jong in de kijker kwam bij Anderlecht. In twee seizoenen bij paars-wit kwam De Jong niet verder dan de reservebank.