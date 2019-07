Brazilië zonder Willian naar finale Copa America

Brazilië zal in de finale van de Copa America tegen Peru Chelsea-aanvaller Willian moeten missen, die out is met een dijbeenblessure. Dat meldt de Braziliaanse voetbalbond CBF.

Willian viel in tijdens de halve finale tegen Argentinië (2-0), maar klaagde naar het einde toe over pijn aan het rechterdijbeen. “Onderzoek bracht een blessure aan het licht waardoor Willian de finale mist”, laat de CBF weten.

De 30-jarige Willian moest in eerste instantie het toernooi vanuit zijn zetel volgen, maar werd alsnog opgeroepen door de blessure van goudhaantje Neymar. Brazilië jaagt op zijn eerste Copa-eindwinst sinds 2007.

Willian kwam in vijf wedstrijden op de Copa America tot vier invalbeurten waarin hij een keer wist te scoren. De vleugelaanvaller van Chelsea was eveneens trefzeker in de penaltyreeks tegen Paraguay. In de pikorde stond Willian achter Richarlison (Everton) en Everton (Grêmio).