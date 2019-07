Kraait Maurice te luid of niet. Hoe het proces over een haan heel Frankrijk in de ban houdt

In Frankrijk is er een nationale rel ontstaan rond een haan. Het is zo ver gekomen dat hij vandaag samen met zijn eigenares voor de rechtbank moeten verschijnen. “Mijn haan is hier geboren en zal hier blijven”, klinkt het bij de vrouw.

Maurice is de meest bekende haan in Frankrijk geworden door een discussie tussen zijn eigenares en hun buren, een gepensioneerde stel. Zij hebben al enkele jaren een vakantiewoning in het dorpje Saint-Pierre d’Oléron en volgens hen kraait Maurice te luid en te vroeg. Hij verstoort de rust in het dorpje en daar moet iets aan gedaan worden.

Al twee jaar lang proberen ze de haan het zwijgen op te leggen, maar eigenares Corinne weigert. Volgens de vrouw horen die geluiden nu eenmaal bij het platteland. Dus stapten de buren naar de burgemeester. Die kreeg een aangetekende brief en probeerde te bemiddelen, maar dat lukte niet. Er ging zelfs een gerechtsdeurwaarder bij Corinne langs om het gekraai van de haan in een officieel dossier op te nemen.

Corinne (links)sprak met verschillende mensen die hun steun kwamen betuigen. Foto: AFP

Rechtbank

De burgemeester koos daarna openlijk de kant van Maurice en Corrine en liet zelfs een gemeentelijke verordening opstellen over de manier van het leven op het platteland. En in het bijzonder over de landbouwhuisdieren. Volgens Corinne moet er helemaal niks aan de haan gedaan worden. “Ik ga niet buigen voor mensen die hier twee weken per jaar met vakantie komen”, zei ze aan de Franse pers. “Mijn haan is hier geboren en zal hij blijven.”

De situatie escaleerde en donderdag moeten beide partijen zelfs voor de rechter verschijnen. Die zal beslissen of Maurice te luid kraait of niet. Het verhaal krijgt veel weerklank in Frankrijk. Maurice is er uitgegroeid tot een symbool voor het landelijke Frankrijk. Donderdag kwamen daarom verschillende mensen, met hun haan onder de arm, hun steun betuigen aan Maurice en Corinne. Aan de pers verklaarde de vrouw nog maar eens dat ze het probleem niet ziet. “Op het platteland heb je geluid, minder dan in de steden, maar ze zijn er wel. Dat is normaal. Als wij naar Parijs gaan heb je daar metro’s, bussen, treinen, verkeer. Als we daar niet tegen kunnen, gaan we weg.”