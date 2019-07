Brusselse formatie: Lippen van onderhandelaars blijven verzegeld, maar “de sfeer is goed”

In het Brussels Parlement lopen de onderhandelingen voor de vorming van een Brusselse regering in alle discretie verder. De deelnemers houden zich aan de afspraak van woensdag om geen verklaringen meer af te leggen, noch over de inhoud, noch over de thema’s die op tafel liggen. Dat wil niet zeggen dat er een haar in de boter zitten, verzekerden de weinige onderhandelaars die via de hoofdingang kwamen.