Argentijnse voetbalbond haalt in lange brief ongezien hard uit na Copa America-nederlaag: “Brazilië controleert alles”

Argentinië is nog altijd niet over de uitschakeling heen. In een open brief aan de Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL haalt Cladio Tapia, president van de Argentijnse voetbalbond, flink uit naar onder meer scheidsrechter Roddy Zambrano.

Tapia haalt in zijn brief onder meer de VAR aan, die volgens hem niet werd geraadpleegd tijdens de cruciale momenten in de halve finale tussen Argentinië en Brazilië. Het gastland won de halve finale met 2-0 van Argentinië, dat daarmee opnieuw de kans op een hoofdprijs misliep.

De Argentijnse president van de voetbalbond doelde op overtredingen in het strafschopgebied op Sergio Agüero en Nicolas Otamendi. In zijn brief laakt Tapia het gebrek aan ‘ethiek, loyaliteit en transparantie’ binnen de CONMEBOL.

Ook organisator Brazilië moet er in de uitgebreide brief van Tapia aan geloven. Zo zou de Argentijnse preses ontevreden zijn over het aantal toeschouwers, zijn de grasmatten van bijzonder slechte kwaliteit en hekelt hij de ‘propagandavoering’ van de Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro. “Brazilië controleert alles!”, zo besluit Tapia zijn brief.