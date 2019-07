Antwerp-spelers zien nog eens goed af op stage: twee zware looprondes van telkens 20 minuten

Tactiek? Ach. Op stage ligt de focus vooral op het fysieke. Ook op dag 7 bij Antwerp, in het Duitse Marienfeld. Na wat passingvormen werden de veldspelers (plus Bolat) voor het loopwerk vanochtend ingedeeld in drie groepen, aan drie verschillende snelheden. Team geel liep de grootste ronden, over anderhalf veld. Team oranje en team blauw mochten een stukje afsnijden.

Team geel: Hairemans, Haroun, De Wilde, Nazaryna, Juklerod, Baby, Rodrigues

Team oranje: Quirynen, Pius, Seck, Kakudji, De Laet, Refaelov

Team blauw: Mbokani, Geeraerts, Li, Hongla, Muanza, Buta, Batubinsika, Bolat

De eerste loopronde duurde 20 minuten, het was op den duur puffen en blazen. Bölöni overschouwde de troepen vanuit een verhoogd hutje en gaf het tempo aan met zijn fluitje. Later op training volgde nog een tweede ronde. De warmte maakte het nog zwaarder, we kregen wat medelijden met Pius, Mbokani en De Laet, die voor lange mouwen hadden gekozen.

Langs de kant van het veld zaten intussen de keepers, wiens werk erop zat, en keeperstrainer Runje, die de lopers begon te plagen. “Welcome back, Ritchie! Het is hier niet meer zoals in Australië.” Toen het erop zat, volgden wat handshakes. Ook al zijn dit niet de meest aangename trainingen, de spelers weten heus wel dat dit nodig is. Nieuwkomer Hongla weet alleszins meteen waar hij aan toe is. Coopman ook. Er wordt bekeken of hij nog kan aansluiten op stage.