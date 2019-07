Problemen bij Facebook geven unieke inkijk in automatische beschrijving van foto’s

Woensdagmiddag konden de gebruikers van Facebook, Whatsapp en Instagram niet langer hun favoriete apps gebruiken. Een wereldwijde storing strooide roet in het eten. Maar gaf ook een heel speciale inkijk in het systeem achter de populaire sociale media sites.

Foto’s uploaden of bekijken ging niet woensdag namiddag. Door een storing lag het hele systeem bij Facebook, Instagram en Whatsapp plat. Maar de storing gaf gebruikers een unieke inkijk in het systeem dat Facebook gebruikt om foto’s automatisch te beschrijven. “Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, zittende mensen, staande mensen, tekst, glimlacht, ...” staat er te lezen. Op de plek waar de foto’s zouden staan waren een hele hoop tags te vinden. Die behoren tot een soort automatisch programma dat Facebook al enkele jaren gebruikt. Op basis van artificiële intelligentie leert het programma foto’s lezen en personen herkennen. Als iemand voornamelijk foto’s over dieren deelt, kan Facebook dan bijvoorbeeld gerichte reclame tonen.