Matchfixing tijdens Afrika Cup? ‘Belgisch getint’ DR Congo mogelijk uitgesloten door voorzitter die zaken deed met Anderlecht

Heisa op de Afrika Cup. Er doen geruchten de ronde van een poging tot omkoping voor de wedstrijd tussen Zimbabwe en de Democratische Republiek van Congo.

Beide landen speelden afgelopen zondag tegen elkaar op de laatste speeldag in Groep A. Er stond nog een ticket voor de knock-outfase als een van de beste derdes op het spel, dat na een klinkende 4-0-overwinning naar DR Congo ging. Antwerp-speler Jonathan Bolingi opende de score voor zijn land, waarna Cédric Bakumbu (2x) en Britt Assombalonga de eindstand vastlegden.

Bij DR Congo spelen heel wat bekende namen van het Belgische voetbal. Naast Bolingi zijn dat Chancel Mbemba (ex-Anderlecht), Parfait Mandanda (Charleroi), Paul-José Mpoku (Standard), Yannick Bolasie (ex-Anderlecht) en Christian Luyindama (ex-Standard).

Het nationale elftal bevindt zich nu echter in het oog van de storm. Volgens berichten in de media van Madagaskar, de tegenstander in de zestiende finales, is DR Congo betrokken bij een omkoopschandaal. Het land zou zelfs uitgesloten kunnen worden.

Foto: AFP

Spoedonderzoek

Moise Katumbi, de rijke eigenaar van de Congolese topclub TP Mazembe (waarvan Anderlecht deze week nog twee spelers kocht), zou geprobeerd hebben de Zimbabwaanse doelman Elvis Chipezeze te overtuigen om minder goed te spelen. Er zou een “grote som geld” overgeschreven zijn op de bankrekening van de man die zich na een slappe partij excuseerde aan zijn landgenoten.

De som geld zou echter niet op de rekening van Chipezeze, die mocht spelen door een blessure van eerste doelman George Chigova, geraakt zijn omdat een Egyptische bank achterdochtig werd en de zaak aanklaagde bij de Afrikaanse voetbalbond CAF. Die zou nu een spoedonderzoek gestart zijn. DR Congo riskeert een zware boete, uitsluiting van deze Afrika Cup en een schorsing van drie jaar.

Mocht dit het geval zijn, dan kan Madagaskar ofwel meteen naar de achtste finales gezet worden. De kans bestaat ook dat het uitkomt tegen Zimbabwe, dat dan gewoon van plek ruilt met DR Congo. Het is echter ook mogelijk dat de Warriors een zege/drie punten toegekend krijgen, waardoor ze tweede zouden eindigen in hun groep. In dat geval speelt Zimbabwe tegen Senegal, terwijl Oeganda het dan opneemt tegen Madagaskar als een van de beste derdes.