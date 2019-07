Nu ook elektrische deelsteps in Mechelen

Mechelen - Nadat al verschillende steden deelsteps ter beschikking hadden gesteld van bewoners en toeristen, is donderdag ook in Mechelen een proefproject van start gegaan. Zo’n honderd deelsteps zullen tot eind september in de stad circuleren. Dankzij een speciale lanceercode kunnen Mechelaars de step gratis uittesten.

Mechelen zet in op deelmobiliteit en na de deelfietsen van Blue Bike wordt vanaf donderdag een project met deelsteps opgestart. “We merken dat steps vooral gebruikt worden voor zeer korte verplaatsingen, de zogenaamde ‘last mile’, zegt Mechels schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen (Open VLD). “Vanaf vandaag zullen honderd deelsteps van Circ in onze stad circuleren. Dankzij een gps-zender die in de steps zit, kunnen ze enkel achtergelaten worden in de binnenstad en aan de stations. Eind september evalueren we of alles werkt zoals we willen en gieten we het gebruik ervan in een reglement.”

Van Mechelen naar Brussel

Momenteel kunnen de steps enkel achtergelaten worden in de binnenstad en aan de stations. De steps kunnen wel gebruikt worden buiten de zone, maar kunnen dan niet uitgeklokt worden, waardoor de betaalteller van de gebruiker blijft lopen. “In theorie is het dus perfect mogelijk om van Mechelen naar Brussel te steppen en terug, maar we denken niet dat een step daarvoor het beste vervoermiddel is”, zegt Vandersmissen nog.

Voor het gebruik van de step geldt de wegcode, dus steppen moet op het fietspad en is verboden op het voetpad. De gps-zender beperkt de maximale snelheid in de winkelstraten tot 10 kilometer per uur, elders is dat 18 kilometer per uur. Ook bepaalt die zender dat er geen steps kunnen achtergelaten worden op de Grote Markt en de Vismarkt. “Het zal simpelweg onmogelijk zijn om daar uit te loggen”, klinkt het.

Via de app kunnen gebruikers zien waar exact een beschikbare step te vinden is. Ze betalen 1 euro opstartkosten en 0,15 euro per minuut gebruik. Het stadsbestuur vraagt gebruikers zeker feedback te geven, zodat kan bijgestuurd worden waar eventueel nodig.