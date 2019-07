Pech voor Club Brugge: Kaveh Rezaei raakt geblesseerd tijdens oefenwedstrijd

Alweer pech voor Kaveh Rezaei: de Iraniër heeft donderdagochtend de training in Garderen moeten verlaten met een teenblessure. Rezaei liep de blessure op tijdens de oefenpartij tegen Heracles, waar hij een halfuurtje mocht invallen. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe groot de averij is bij de aanvaller, al lijkt het er op dat de oefenpot van zaterdag tegen AZ nog te vroeg komt.

Ook Amrabat haakte wat vroeger af - hij tastte naar de lies en sloeg het laatste kwartiertje over. Goed nieuws was er wel voor Dennis, die voor het eerst opnieuw aansloot met de groep. Mogelijk komt hij zaterdag voor het eerst in actie. Tijdens de ochtendtraining werd er opnieuw gewerkt op afwerking. Nadien volgde een onderling partijtje waar het veld onderverdeeld werd in zones.

Donderdagmiddag geen training, wel een teambuilding voor Clement en zijn spelers. De bestemming wordt nog eventjes geheim gehouden. Morgen volgen er dan nog twee groepstrainingen voor de oefenpartij tegen AZ dit weekend. Na die oefenstonde keert Club Brugge zaterdagavond al terug huiswaarts.