Maar liefst 5 miljoen Nederlanders zien Oranje de finale van het WK vrouwenvoetbal halen

Woensdagavond hebben maar liefst vijf miljoen Nederlanders op NPO 1 afgestemd om de Oranje Leeuwinnen naar de finale van het WK vrouwenvoetbal te schreeuwen.

Onze Noorderburen vormen daarmee allerminst een uitzondering. Zelfs in het al uitgeschakelde Frankrijk zagen 4,3 miljoen voetballiefhebbers hoe de Nederlandse voetbalvrouwen hun eerste WK-finale ooit haalden.

Op dinsdag hadden al bijna 9 miljoen Engelsen op de BBC gezien hoe hun team net tekort kwam tegen titelverdediger VS. En afgelopen weekend keken zo’n 8 miljoen Duitsers naar hun kwartfinale tegen het verrassende Zweden. In Frankrijk keken bijna 12 miljoen mensen naar de kwartfinale tegen de VS. En vorige week keken meer dan 35 miljoen (!) Brazilianen naar Frankrijk-Brazilië.

Mocht u het gemist hebben: het vrouwenvoetbal is hot.

Althans, in de deelnemende landen. In België blijven de kijkcijfers vooralsnog steken op een meer bescheiden niveau. 148.788 kijkers voor Nederland-Zweden - waarschijnlijk speelde het feit dat de wedstrijd op kanaal 12 van Ketnet werd uitgezonden daar een rol.

Voor Italië-Nederland en Frankrijk-Brazilië lagen de kijkcijfers op de VRT nog hoger, en tijdens Frankrijk-VS keken voor het eerst dit WK meer dan 200.000 kijkers. Bemoedigend na de teleurstellende cijfers van in de groepsfase, waar slechts 35.000 fans thuisbleven voor de topaffiche tussen Italië en Brazilië.

