Na De Bruyne deelt ook Courtois opvallende vakantiefoto

Wat Kevin De Bruyne kan, kan ik ook, moet Thibaut Courtois gedacht hebben bij zijn laatste Instagrampost. De doelman deelt een filmpje waarin hij zijn dochtertje Adriana in de lucht gooit, in een zwembad op vakantie in Tenerife. Enkele weken geleden deelde ook mede-Rode Duivel De Bruyne een foto waarop hij zijn zoontje Mason Milian in het water werpt. Naast een frisse duik in het zwembad, geniet Courtois in Spanje ook van een potje golf en quality time met zijn kroost.